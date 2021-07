Funivia del Faito sospesa nel vuoto per un’ora: cosa è successo (Di lunedì 5 luglio 2021) Guasto alla Funivia del Faito. Il segretario della Fit Cisl Alfonso Langella: “Immaginiamo la paura delle persone a bordo” “Uno sbalzo di tensione con successivo blocco del circuito di sicurezza all’origine del guasto alla Funivia del Faito di ieri. Speriamo che Eav finalmente investa in nuove tecnologie ovunque con particolare attenzione alla parte elettrica dove è carente e arretrata da anni, come si evince anche dagli ultimi episodi successi ai treni e su cui attendiamo ancora chiarezza”. A dichiararlo è il segretario generale FIT-CISL Campania Alfonso Langella, dopo il blocco della Funivia del ... Leggi su zon (Di lunedì 5 luglio 2021) Guasto alladel. Il segretario della Fit Cisl Alfonso Langella: “Immaginiamo la paura delle persone a bordo” “Uno sbalzo di tensione con successivo blocco del circuito di sicurezza all’origine del guasto alladeldi ieri. Speriamo che Eav finalmente investa in nuove tecnologie ovunque con particolare attenzione alla parte elettrica dove è carente e arretrata da anni, come si evince anche dagli ultimi episodi successi ai treni e su cui attendiamo ancora chiarezza”. A dichiararlo è il segretario generale FIT-CISL Campania Alfonso Langella, dopo il blocco delladel ...

