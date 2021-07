Funivia del Faito, passeggeri sospesi nel vuoto per un blackout (Di lunedì 5 luglio 2021) Panico per 17 persone a bordo di una cabina della Funivia del Faito, rimasta bloccata per oltre un’ora nel vuoto a causa di un blackout elettrico. La Funivia del Faito in discesa dal Monte Faito verso la stazione Circum di Castellammare di Stabia (Napoli) è rimasta bloccata nella giornata di ieri oltre un’ora, con 17 Leggi su 2anews (Di lunedì 5 luglio 2021) Panico per 17 persone a bordo di una cabina delladel, rimasta bloccata per oltre un’ora nela causa di unelettrico. Ladelin discesa dal Monteverso la stazione Circum di Castellammare di Stabia (Napoli) è rimasta bloccata nella giornata di ieri oltre un’ora, con 17

