Funivia del Faito, la "panarella" si ferma per un guasto: passeggeri sospesi nel vuoto, è panico (Di lunedì 5 luglio 2021) Paura a Castellammare di Stabia, dove la Funivia del Faito - che collega la città con il monte Faito - è rimasta ferma a causa di un guasto elettrico. I passeggeri, in preda al panico dopo la tragedia di Stresa-Mottarone, sono stati bloccati per un'ora. Erano passati meno di due minuti dall'inizio della discesa, poi la "panarella" si è fermata. Dopo i primi minuti di attesa a bordo è scoppiato il panico, nonostante le rassicurazioni del controllore presente. Il guasto alla cabina elettrica della stazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Paura a Castellammare di Stabia, dove ladel- che collega la città con il monte- è rimastaa causa di unelettrico. I, in preda aldopo la tragedia di Stresa-Mottarone, sono stati bloccati per un'ora. Erano passati meno di due minuti dall'inizio della discesa, poi la "" si èta. Dopo i primi minuti di attesa a bordo è scoppiato il, nonostante le rassicurazioni del controllore presente. Ilalla cabina elettrica della stazione ...

