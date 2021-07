Funivia del Faito, Eav: “Ieri il guasto è stato gestito correttamente” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono state effettuate tutte le operazioni di controllo sull’impianto che hanno confermato che il fermo della Funivia del Faito, avvenuto nella giornata di Ieri, “è stato causato da un fattore esterno (black out elettrico) che ha provocato la rottura di un fusibile. Il guasto è stato gestito correttamente dal personale di servizio, con grande professionalità. Domani il servizio riprende regolarmente”. E’ quanto si legge in una nota dell’Ente autonomo Volturno. Quanto al numero di persone presenti in cabina al momento ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono state effettuate tutte le operazioni di controllo sull’impianto che hanno confermato che il fermo delladel, avvenuto nella giornata di, “ècausato da un fattore esterno (black out elettrico) che ha provocato la rottura di un fusibile. Ildal personale di servizio, con grande professionalità. Domani il servizio riprende regolarmente”. E’ quanto si legge in una nota dell’Ente autonomo Volturno. Quanto al numero di persone presenti in cabina al momento ...

