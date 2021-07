Funivia | attimi di grande paura | cabina sospesa nel vuoto VIDEO

(Di lunedì 5 luglio 2021) Panico tra i passeggeri che erano su unarimastanelper circa un’ora. Lasi è bloccata a causa di un problema elettrico della stazione.(AdobeStock)Si temeva che i 20 passeggeri delladelladel Faito avessero lo stesso destino delle persone che erano a Mottarone. Ma per fortuna non è stato così. Dopo circa un’ora di panico egenerale, laè tornata a camminare ed il guasto si è risolto senza feriti. Secondo la prima ricostruzione dei fatti. La funiva del ...

La funivia del Faito in discesa dal Monte Faito verso la stazione Circum di Castellammare di Stabia è rimasta bloccata oltre un'ora, con 17 persone a bordo, a causa di un black out ...in foto: La funivia sospesa “Uno sbalzo di tensione con successivo blocco del circuito di sicurezza all’origine del guasto alla Funivia del Faito di ieri. Speriamo che Eav fin ...