FS Italiane | ciack di Salvadores sulle bellezze d’Italia sulla rivista La Freccia di luglio

Al regista premio Oscar Gabriele Salvatores , che porterà all'Expo 2020 di Dubai il meglio dell'Italia, è dedicata la cover dell'edizione di luglio de La Freccia , il magazine di FSin formato cartaceo e digitale, leggibile su FS News e sui canali social del Gruppo. Il regista è stato scelto infatti per raccontare in un video, proiettato dal 1° ottobre presso il ...