Friuli Venezia Giulia, salvato speleologo bloccato in grotta nel Pordenonese (Di lunedì 5 luglio 2021) È stato salvato lo speleologo 22enne di Roveredo in Piano (nel Pordenonese) rimasto per tutta la notte ferito all'interno della grotta Buca Mongana a 2mila metri di quota e meno 20 metri di profondità poco lontano da Forcella Lodina, sulle Prealpi Carniche. Il giovane era sceso in grotta insieme al padre e al fratello. Sono stati proprio loro a dare l'allarme.Le operazioni di salvataggioIl ragazzo è stato issato all'esterno della cavità poco prima delle 2 della scorsa notte. Mostrava una frattura al braccio e ferite al volto e in altre parti del corpo ma nessuna lesione che richiedesse l’impiego della ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021) È statolo22enne di Roveredo in Piano (nel) rimasto per tutta la notte ferito all'interno dellaBuca Mongana a 2mila metri di quota e meno 20 metri di profondità poco lontano da Forcella Lodina, sulle Prealpi Carniche. Il giovane era sceso ininsieme al padre e al fratello. Sono stati proprio loro a dare l'allarme.Le operazioni di salvataggioIl ragazzo è stato issato all'esterno della cavità poco prima delle 2 della scorsa notte. Mostrava una frattura al braccio e ferite al volto e in altre parti del corpo ma nessuna lesione che richiedesse l’impiego della ...

