Frittelle | il gusto delle zucchine mixato con la farina dei ceci

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 5 luglio 2021) In fattoria è stagionema soprattutto per i bambini è molto difficile amare le verdure e grazie a questa ricetta si può avvicinarli con curiosità ea questi alimenti. Questedicondisono una ricetta casalinga. E’ stato The Kitchn che ha fatto ispirare tutti a questa ricetta deliziosa