Francia, la campagna sul vaccino: «Può avere effetti molto desiderati» (Di lunedì 5 luglio 2021) Flirt, vacanze in famiglia, coppie che si baciano, abbracci, concerti, proprio come ai «vecchi tempi»: la nuova campagna pubblicitaria del Ministero della Salute francese per sostenere la vaccinazione contro il Covid, lanciata sui social dalla regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, fa leva sugli «effetti desiderati» del vaccino. La libertà di stare insieme, di viaggiare, di avvicinarsi, di partecipare agli eventi e di ripristinare il contatto fisico: gli «effetti desiderati» che superano quelli «indesiderati» di cui si sta sentendo parlare spesso, a proposito del siero anti Covid. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) Flirt, vacanze in famiglia, coppie che si baciano, abbracci, concerti, proprio come ai «vecchi tempi»: la nuova campagna pubblicitaria del Ministero della Salute francese per sostenere la vaccinazione contro il Covid, lanciata sui social dalla regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, fa leva sugli «effetti desiderati» del vaccino. La libertà di stare insieme, di viaggiare, di avvicinarsi, di partecipare agli eventi e di ripristinare il contatto fisico: gli «effetti desiderati» che superano quelli «indesiderati» di cui si sta sentendo parlare spesso, a proposito del siero anti Covid.

Advertising

Corona_SSYT : RT @Open_gol: «Effetti desiderabili» è la locuzione scelta dalla campagna per evocare un’estate di baci e feste, a patto che ci si vaccini… - Open_gol : «Effetti desiderabili» è la locuzione scelta dalla campagna per evocare un’estate di baci e feste, a patto che ci s… - _tamigi : RT @claudiocerasa: Il vaccino ha effetti desiderabili La campagna della Francia promette baci sensuali e vaccini ovunque - bastardo42 : @Martola__ si in effetti in Francia la campagna è migliore - Potty_L : RT @deveraunseraunn: La campagna vaccinale in Francia è davvero bella (è brutto che abbiano tanti antivaccinisti però) -