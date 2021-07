Francia, Germania e le altre delusioni di Euro 2020 (Di lunedì 5 luglio 2021) Gli appassionati, tifosi, addetti ai lavori lo sanno: il calcio è strano, la Dea Eupalla capricciosa e la palla rotonda. Ma che questo Euro 2020, che si disputa nel 2021 per le note vicende, riservasse così tante sorprese, nessuno se l’aspettava Francia, Germania e Olanda, senza dimenticare il campione uscente, il Portogallo, hanno deluso le aspettative dei tifosi e degli appassionati, compreso chi, approfittando magari dei bonus benvenuto, aveva scelto uno dei tanti operatori di scommesse per puntare sulla loro vittoria finale a Euro 2020. Delusione cocente che ha lasciato ... Leggi su zon (Di lunedì 5 luglio 2021) Gli appassionati, tifosi, addetti ai lavori lo sanno: il calcio è strano, la Dea Eupalla capricciosa e la palla rotonda. Ma che questo, che si disputa nel 2021 per le note vicende, riservasse così tante sorprese, nessuno se l’aspettavae Olanda, senza dimenticare il campione uscente, il Portogallo, hanno deluso le aspettative dei tifosi e degli appassionati, compreso chi, approfittando magari dei bonus benvenuto, aveva scelto uno dei tanti operatori di scommesse per puntare sulla loro vittoria finale a. Delusione cocente che ha lasciato ...

Advertising

borghi_claudio : Le relazioni Italia Francia sono fondamentali per il ribilanciamento dell'Europa e la basilare 'messa in minoranza'… - Rinaldi_euro : Riflessione: come mai ieri a Francia-Svizzera tutti tifavano Svizzera e oggi a Inghilterra-Germania tutti tifavano… - matteosalvinimi : Perché punire ancora i giovani?? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Sviz… - xblunotte : RT @borghi_claudio: Le relazioni Italia Francia sono fondamentali per il ribilanciamento dell'Europa e la basilare 'messa in minoranza' del… - LPincia : RT @andreasso1951: Mattarella all'Eliseo, 'tra Italia e Francia c'è un legame unico' - Politica - ANSA—- Un legame unico? Unico nel , senso… -