FQChart della settimana – Dopo lo scontro interno perde punti il M5s, mentre sale il Pd (Di lunedì 5 luglio 2021) FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. settimana dal 28/6 al 4/7/2021 Lo scontro a sorpresa tutto interno al Movimento 5 Stelle tra Giuseppe Conte e il fondatore storico non fa bene ai grillini, come era prevedibile. Il Movimento perde infatti uno 0,4% portandosi al 15,8% medio, il dato più basso mai raggiunto prima. È questo il responso dei cinque sondaggi ...

