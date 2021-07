Foto ufficiali, il Milan cambia agenzia: l’indiscrezione (Di lunedì 5 luglio 2021) Da quattro anni le Foto ufficiali del Milan sono firmate dall'agenzia LaPresse. Sembra, però, che le strade si divideranno da questa stagione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021) Da quattro anni ledelsono firmate dall'LaPresse. Sembra, però, che le strade si divideranno da questa stagione

Advertising

iuiu87 : @APiacentini84 @giuggiup @marcoefra @GMalacrinis Infatti non parlo di radio e tv ufficiali ma di profili social. Co… - _LaVery : Ora basta con foto se non sono quelle ufficiali in hq. - _nagareboshij : 9) Martin Blackwood - The Magnus Archives ho deciso che per ogni personaggio senza immagini ufficiali metterò la f… - sedaakbas_87 : RT @handemiyii: parlando di cose importanti, cercherò di raggruppare i tweet dei dietro le quinte/foto ufficiali in parallelo ad ogni episo… - SalsanoPaola : RT @marissa_alessia: #DenisePipitone ti stiamo cercando. Sei stata rapita il 1 settembre 2004 a Mazara del vallo Sicilia. Avevi quasi 4 an… -