Formula 1, Perez: “Ho rovinato la gara a Leclerc” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Non sono quel tipo di pilota. Sono molto dispiaciuto per Charles, non è stato un modo di correre che apprezzo e non mi sento a mio agio con me stesso”. Queste le parole di Sergio Perez dopo il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota messicano si è scusato con Charles Leclerc dopo una manovra che ha fortemente penalizzato il monegasco, oltre a procurare al pilota della Red Bull una penalizzazione: “Mi conoscete, non sono un pilota che guida in questo modo. Ci trovavamo in aria sporca, con i freni e le gomme surriscaldate e stavamo provando a frenare il più tardi possibile. Ho rivisto le immagini e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) “Non sono quel tipo di pilota. Sono molto dispiaciuto per Charles, non è stato un modo di correre che apprezzo e non mi sento a mio agio con me stesso”. Queste le parole di Sergiodopo il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento stagionale della1. Il pilota messicano si è scusato con Charlesdopo una manovra che ha fortemente penalizzato il monegasco, oltre a procurare al pilota della Red Bull una penalizzazione: “Mi conoscete, non sono un pilota che guida in questo modo. Ci trovavamo in aria sporca, con i freni e le gomme surriscaldate e stavamo provando a frenare il più tardi possibile. Ho rivisto le immagini e ...

Advertising

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Tra sabato e domenica sanzionati 9 piloti su 20 - FormulaPassion : #F1 | Tra sabato e domenica sanzionati 9 piloti su 20 - STnews365 : F1, gp d'Austria: Christian Horner scagiona Lando Norris. Secondo Horner, Norris non meritava la penalità per l'inc… - Foodef11 : Leclerc: 'Perez aggressivo, penalità giusta'. Sainz: 'Veloci in curva' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: F1 GP Austria, Leclerc: 'Perez aggressivo, penalità giusta'. Sainz: 'Veloci in curva' #AustriaGP -