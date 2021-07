Flavio Insinna sbarca nel mondo della politica? C’è l’annuncio del conduttore

(Di lunedì 5 luglio 2021)è pronto a tornare a Rai 1 con ‘Il pranzo è servito’. Ilha rilasciato una lunga intervista: vediamo le sue parole. Torna a parlare alla stampapronto ad una nuova avventura con il programma “Il pranzo è servito” che andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 14, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Maurizio Costanzo diretto su Flavio Insinna alla conduzione de Il pranzo è servito “Insinna dovrebbe solo avere più… - infoitcultura : Insinna ha fatto pace con Antonio Ricci? Il retroscena, parla Flavio - zazoomblog : Insinna ha fatto pace con Antonio Ricci? Il retroscena parla Flavio - #Insinna #fatto #Antonio #Ricci? - infoitcultura : Flavio Insinna, il pubblico non la prende bene: “Il pranzo è servito”, è subito ‘burrasca’ - infoitcultura : Flavio Insinna, l’accusa che non ti aspetti: fan furioso -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

Da qualche settimanaè al timone di una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano " Il pranzo è servito " condotta da Corrado e poi, negli anni da Davide Mengacci e da Claudio Lippi . Dopo ...ritrova sulla sua strada Corrado. Era già successo con La corrida , succede dieci anni dopo con Il pranzo è servito . Non si possono fare confronti? "Se pensi al confronto non ci vai, ...Flavio Insinna è pronto a tornare a Rai 1 con 'Il pranzo è servito'. Il conduttore ha rilasciato una lunga intervista: vediamo le sue parole.Gli ascolti in crescita rispetto allo scorso anno premiano la prima settimana del nuovo palinsesto estivo della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo ...