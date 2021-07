Firenze Airlink: nuovo servizio treno-Aeroporto. biglietti in vendita da Trenitalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Il costo del servizio bus, che non può essere venduto separatamente dal biglietto ferroviario, è di 6 euro (gratis per i bambini fino a 4 anni di età). Nessun supplemento è richiesto per i bagagli. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) Il costo delbus, che non può essere venduto separatamente dal biglietto ferroviario, è di 6 euro (gratis per i bambini fino a 4 anni di età). Nessun supplemento è richiesto per i bagagli. L'articolo proviene daPost.

