FIGC, l'ex dir. marketing: "Maglie autoprodotte dal Napoli? Tutti si affidano a uno sponsor per un motivo. I negozi fisici hanno ancora la loro importanza" (Di lunedì 5 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Fusaro, ex direttore marketing della FIGC. Ecco quanto evidenziato: "Le Maglie autoprodotte dal Napoli? Non è la prima volta che accade, è già successo negli anni Novanta con Galex e con il Perugia di Gaucci. Bisogna capire quali sono gli obiettivi di De Laurentiis, anche se il fatto che Tutti i top club stringano accordi con le più importanti multinazionali mi porta a credere che questa scelta del Napoli possa non pagare. Potrebbe essere una decisione semplicemente estetica, perché è ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Fusaro, ex direttoredella. Ecco quanto evidenziato: "Ledal? Non è la prima volta che accade, è già successo negli anni Novanta con Galex e con il Perugia di Gaucci. Bisogna capire quali sono gli obiettivi di De Laurentiis, anche se il fatto chei top club stringano accordi con le più importanti multinazionali mi porta a credere che questa scelta delpossa non pagare. Potrebbe essere una decisione semplicemente estetica, perché è ...

