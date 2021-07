Fiat 500 Storiche | concluso il primo raduno | ecco come è andata

(Di lunedì 5 luglio 2021) Trasformare un problema in un’opportunità: così potrebbe essere espressa la filosofia dietro al 1° World Wide Meeting (WWM) della500 Storica che si èoggi, domenica 4 luglio 2021, con la celebrazione della Giornata Mondiale dedicata alla mitica bicilindrica. “Figlio” del Meeting Internazionale di Garlenda, il WWM è nato dall’esigenza di non annullare ancora una volta – a causa delle misure anti-Covid19 – il tradizionale, più frequentato e più amato evento motoristico incentrato sulla piccolina di casa. Il500 Club Italia, con la sua imponente rete di fiduciari sul territorio italiano e ...

Advertising

Webmartetv : Melilli | Primo raduno “Fiat 500” in piazza San Sebastiano - - linkmotorsepoca : FIAT - 500 L 1972 - € 5500 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE LINK MOTORS ASCOLI. LINK MOTORS ASCOL… - MaitrisePuissan : [PREPA] Fiat 500 Abarth 595 Competizione par Passion Perf AutoSport - savonanews : World Wide Meeting della Fiat 500 Storica: un successo internazionale (FOTO) - imperianews_it : Weekend di luglio alla scoperta di Cervo: dal Fiat 500 Wolrd Wide Meeting alle visite didattiche tra il borgo e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat 500

L'esperienza che Luca de Meo ha maturato incon l'operazione di rilancio di Abarth - che sta ottenendo un grande successo con le varie 595 e 695 derivate dalla- potrebbe aver indirizzato il ...Tappa a Reggio Calabria del primo raduno mondiale "World Wide meeting ". All'evento, che si è svolto sul lungomare Falcomatà, hanno partecipato il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio , l'assessora comunale alle ...Si è svolto ieri a Melilli il primo “Fiat 500 World Wide meeting”, un evento planetario che ha coinvolto appassionati dall’Italia al Giappone, dalla Finlandia al Sudafrica in più di 200 location in gi ...Sono sempre di più gli utenti che scelgono il web come canale per acquistare prodotti e servizi. Nonostante il momento complicato che il ...