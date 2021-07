Fiat 500 - Il World Wide Meeting è da record - FOTO GALLERY

(Di lunedì 5 luglio 2021) Mater artium necessitas, ovvero la necessità è la madre delle abilità. In quest'epoca di emergenza pandemica, persino i grandi raduni di automobili sono stati ripensati. Così, per evitare le numerose defezioni dei tanti che sarebbero venuti dall'estero in occasione del tradizionale appuntamento in Val Garlenda, il500 Club Italia ha ideato con successo il(WWM), un raduno diffuso su scala internazionale di esemplari della piccola torinese. All'evento hanno aderito, dal 2 al 4 luglio, ben 3.400 equipaggi di 22 Paesi del mondo, di cui trovate alcune immagini nella nostra rassegna.

