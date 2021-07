Festival di Cannes 2021: ecco le ultime novità sulla kermesse cinematografica. La lista dei film in gara (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Festival di Cannes 2021 prende il via dal 6 al 17 luglio con la 74esima edizione di una delle più importanti kermesse cinematografiche mondiali. Dopo un anno di attesa causato dalla pandemia da Coronavirus, finalmente il Festival di Cannes ritorna con le sue due lunghe settimane di premiazioni e proiezioni di nuovi film in prossima uscita. Il presidente della giuria, confermato dal 2020, rimane Spike Lee. Festival di Cannes 2021: ecco tutto quello che c'è da sapere sul concorso Spike Lee sarà il primo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 luglio 2021) Ildiprende il via dal 6 al 17 luglio con la 74esima edizione di una delle più importanticinematografiche mondiali. Dopo un anno di attesa causato dalla pandemia da Coronavirus, finalmente ildiritorna con le sue due lunghe settimane di premiazioni e proiezioni di nuoviin prossima uscita. Il presidente della giuria, confermato dal 2020, rimane Spike Lee.ditutto quello che c'è da sapere sul concorso Spike Lee sarà il primo ...

Advertising

WeCinema : Mesdames et Messieurs domani inizia la 74esima edizione del @Festival_Cannes! ????? Seguiteci per tutti gli aggiornam… - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - Affaritaliani : Festival Cannes, al via l'edizione della ripartenza e delle star - Stefanodibiagi1 : RT @WeCinema: Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tra i primi… - Mariquita_la1a : RT @WeCinema: Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tra i primi… -