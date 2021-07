Ferzan Ozpetek: Giro la serie tv de Le fate ignoranti e sono felice (Di lunedì 5 luglio 2021) Ferzan Ozpetek: «Porto le mie fate ignoranti in televisione» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 24, di Giovanni Bogani. sono passati vent’anni da Le fate ignoranti: da quel film che raccontava, con sguardo leggero e profondo allo stesso tempo, l’amicizia, il dolore della perdita, l’omosessualità, l’allegria di vivere insieme. Quel mescolarsi di sentimenti, di toni, la tavolozza delle emozioni di quel film piacque moltissimo al pubblico. Le fate ignoranti fu uno dei successi del 2001, fece vincere agli interpreti Margherita Buy e Stefano ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 5 luglio 2021): «Porto le miein televisione» QN – Quotidiano Nazionale, pagina 24, di Giovanni Bogani.passati vent’anni da Le: da quel film che raccontava, con sguardo leggero e profondo allo stesso tempo, l’amicizia, il dolore della perdita, l’omosessualità, l’allegria di vivere insieme. Quel mescolarsi di sentimenti, di toni, la tavolozza delle emozioni di quel film piacque moltissimo al pubblico. Lefu uno dei successi del 2001, fece vincere agli interpreti Margherita Buy e Stefano ...

AndrsSaumellLla : RT @CasaLettori: Ho imparato che ci sono amori impossibili, amori incompiuti, amori che potevano essere e non sono stati. Ferzan Ozp… - Gugliel64913761 : RT @stefany5961: Stava con me anche quando non c’era. Nella mia testa io dormivo con lui e con lui mi svegliavo la mattina. (Ferzan Ozpetek… - valeria_b_ : Spammo foto di Ferzan Ozpetek perché è un cuore ?? #TaorminaFilmFest #FerzanOzpetek - Emystarlight : RT @stefany5961: Stava con me anche quando non c’era. Nella mia testa io dormivo con lui e con lui mi svegliavo la mattina. (Ferzan Ozpetek… - claudiagen : RT @stefany5961: Stava con me anche quando non c’era. Nella mia testa io dormivo con lui e con lui mi svegliavo la mattina. (Ferzan Ozpetek… -