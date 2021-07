serrafine : Le fate ignoranti 20 anni dopo: Ferzan Özpetek parla del film e della serie - AndreaAAmato : Ferzan Ozpetek: 'Giro la serie tv de Le fate ignoranti e sono felice' @FerzanOzpetek @DisneyPlusIT @Disney_IT - antonio_friscia : RT @tvzoomitalia: Ferzan Ozpetek: 'Giro la serie tv de Le fate ignoranti e sono felice' @FerzanOzpetek @DisneyPlusIT @Disney_IT https://t.c… - tvzoomitalia : Ferzan Ozpetek: 'Giro la serie tv de Le fate ignoranti e sono felice' @FerzanOzpetek @DisneyPlusIT @Disney_IT - AndrsSaumellLla : RT @CasaLettori: Ho imparato che ci sono amori impossibili, amori incompiuti, amori che potevano essere e non sono stati. Ferzan Ozp… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferzan Ozpetek

Pregiato del Taormina Arte AwardÖzpetek, nel ventennale de "Le fate ignoranti ". Il regista turco - italiano, ha ricevuto il premio dall'Assessore regionale Turismo Sport e Spettacolo Manlio ...Mi ha detto: ", guarda, io faccio il film, però non mi voglio spogliare, non voglio baciare nessuno, ti prego, non mi sento più a mio agio, sono un vecchio". La sua agente ha voluto mettere ...SAN PIETRO VERNOTICO - Inizia sabato 10 luglio la rassegna estiva di cinema all'aperyto a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, in via Positano. La rassegna "D'autore d'Estate 2021" è a cura ...Ospite del Taormina Film Fest 2021, Ferzan Özpetek ha incontrato il pubblico per raccontare de Le fate ignoranti, di cui ricorre il ventennale, e della serie tv ispirata al film.