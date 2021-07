Ferrari 296 GTB - L'abbiamo vista da vicino con Manzoni e Leiters - VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) Il debutto di una nuova Ferrari è un avvenimento importante a prescindere. Ma ci sono modelli più e meno rilevanti, persino per il Cavallino. Di sicuro, l'ultima arrivata non appartiene a questa seconda fattispecie: la 296 GTB, questa la sigla alfanumerica cui risponde, è una macchina che, su un ipotetico libro di storia di Maranello che dovesse essere scritto fra cinquant'anni, occuperà di sicuro un posto cruciale. Perché con lei, dopo quasi mezzo secolo, la berlinetta a motore centrale dice addio al V8 e accoglie nuovamente il V6, frazionamento abbandonato nel 1973 con il passaggio del testimone tra la Dino 206/246 e la successiva 308 GT4. La nuova ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 luglio 2021) Il debutto di una nuovaè un avvenimento importante a prescindere. Ma ci sono modelli più e meno rilevanti, persino per il Cavallino. Di sicuro, l'ultima arrivata non appartiene a questa seconda fattispecie: la 296 GTB, questa la sigla alfanumerica cui risponde, è una macchina che, su un ipotetico libro di storia di Maranello che dovesse essere scritto fra cinquant'anni, occuperà di sicuro un posto cruciale. Perché con lei, dopo quasi mezzo secolo, la berlinetta a motore centrale dice addio al V8 e accoglie nuovamente il V6, frazionamento abbandonato nel 1973 con il passaggio del testimone tra la Dino 206/246 e la successiva 308 GT4. La nuova ...

Advertising

Slashchat : New Ferrari 296 GTB V6 Hybrid from Maranello Italy Super Sport Car - ClubAlfaIt : Vendite #AlfaRomeo, Ferrari 296 GTB: le migliori news della settimana #DatiDiVendita #Ferrari296GTB… - infoitscienza : Vendite Alfa Romeo, Ferrari 296 GTB: le migliori news della settimana - - infoitscienza : 296 GTB, il giudizio di un ex designer Ferrari - HabibMedia1 : RT @ccarpriceuae: 2022 Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Price in UAE -