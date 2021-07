Fedriga al terzo posto tra i governatori più amati | ' Risultato che motiva'

Advertising

PlERdeIMONT : @staff_M_Fedriga @sole24ore @M_Fedriga Deludente considerato che l’anno scorso eri al secondo posto mentre quest’an… - infoitinterno : Zaia resta il governatore più amato, Fedriga scende al terzo posto - infoitinterno : Fedriga scende al terzo posto, è sempre Zaia il governatore più apprezzato - infoitinterno : Amministratori più graditi, De Luca al terzo posto con Fedriga. Tonfo de Magistris: penultimo tra i sindaci - TRIESTE_news : Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica degli amministratori locali dal maggior indice di gradimento in #Italia:… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedriga terzo

(Visited 64 times, 64 visits today) Notizie Simili: Gli artigiani si mettono alle spalle il 2020:…governatore più apprezzato d'Italia,… Il Covid fa crollare i consumi a ...Al secondo posto c'è Stefano Bonaccini con un consenso del 60%,posto per il friulano Massimilianoin coabitazione con Vincenzo de Luca della Campania (59%). Fuori dal podio, quinto, il ...Genova – Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente del ...Dalla rilevazione sull'indice di gradimento degli amministratori locali confermato il podio per il presidente del Friuli Venezia Giulia, dopo Zaia e Bonaccini. Tra i sindaci all'ottavo posto il primo ...