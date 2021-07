Fedez difende Chiara Ferragni nel caso Imen Jane: (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la bufera che ha travolto Imen Jane e Francesca Mapelli per una loro infelice uscita postata sui social, Fedez ha difeso su Instagram sua moglie Chiara Ferragni da una fake news legata alla sua conoscenza con una delle due ragazze. In queste ore il web è stato travolto dalle polemiche legate ad una gaffe commessa da Imen Jane e Francesca Mapello che proprio ieri, durante la loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la bufera che ha travoltoe Francesca Mapelli per una loro infelice uscita postata sui social,ha difeso su Instagram sua moglieda una fake news legata alla sua conoscenza con una delle due ragazze. In queste ore il web è stato travolto dalle polemiche legate ad una gaffe commessa dae Francesca Mapello che proprio ieri, durante la loro Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

scultiespeast : RT @SonoClarice: Ho appena visto le stories di Fedez riferite a tutta questa bufera in cui Chiara Ferragni è stata tirata in mezzo ingiusta… - THE1STREN3GADE : il mio futuro ragazzo/marito deve difendermi come fedez difende chiara sennò non lo voglio - selishardliquor : RT @SonoClarice: Ho appena visto le stories di Fedez riferite a tutta questa bufera in cui Chiara Ferragni è stata tirata in mezzo ingiusta… - marziagianchino : RT @SonoClarice: Ho appena visto le stories di Fedez riferite a tutta questa bufera in cui Chiara Ferragni è stata tirata in mezzo ingiusta… - aylinlight : trovate qualcuno che vi difenda come fedez difende chiara ferragni -