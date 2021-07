Federer ha deciso: andrà alle Olimpiadi, vuole un’altra medaglia a 40 anni (Di lunedì 5 luglio 2021) Roger Federer giocherà la sua quinta Olimpiade, questa estate a Tokyo. Lo ha confermato il Comitato Olimpico Svizzero. Non è una scelta proprio scontata. Federer ormai centellina gli impegni e cura la programmazione in funzione della forma fisica e degli obiettivi. Uno di questi, dunque, è una medaglia olimpica a 40 anni. Federer ha esordito ai Giochi di Sydney 2000 (dove conobbe la moglie), poi ha vinto la medaglia d’oro a Pechino 2008 nel doppio con Stan Wawrinka e l’argento a Londra 2012, quando perse in finale contro Andy Murray. Quest’anno ha giocato solo quattro tornei, dopo più di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Rogergiocherà la sua quinta Olimpiade, questa estate a Tokyo. Lo ha confermato il Comitato Olimpico Svizzero. Non è una scelta proprio scontata.ormai centellina gli impegni e cura la programmazione in funzione della forma fisica e degli obiettivi. Uno di questi, dunque, è unaolimpica a 40ha esordito ai Giochi di Sydney 2000 (dove conobbe la moglie), poi ha vinto lad’oro a Pechino 2008 nel doppio con Stan Wawrinka e l’argento a Londra 2012, quando perse in finale contro Andy Murray. Quest’anno ha giocato solo quattro tornei, dopo più di ...

