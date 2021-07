Fdi | Figliomeni | piste ciclabili Roma sonoramente bocciate

(Di lunedì 5 luglio 2021)– “Nel lontano 2016 il Sindaco Raggi si era presentato con il seguente ritornello ‘una rete di corsieleggere, sicure, interconnesse e collegate con le stazioni della metropolitana’. Oggi è emerso che il risultato di quest’opera, più volte reiterata sui social come azione epocale, di epocale ha solo la mera propaganda.” “Noi siamo sempre stati favorevoli allesia per ridurre l’inquinamento sia per favorire l’attività fisica, tuttavia abbiamo sempre affermato, e la miriade di atti presentati negli anni sta a testimoniarlo, come queste andassero fatte con cognizione e non con superficiale ...

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina.