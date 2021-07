“Fatto in casa per voi”: sport drink fai da te di Benedetta Rossi (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella quinta puntata della quinta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, dedicata ai piatti da portare ad una gita in bicicletta, Benedetta Rossi, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta degli sport drink fai da te. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 900 ml acqua, succo di 1 arancia rossa, succo di mezzo limone, 1 cucchiaino di magnesio supremo in polvere (in farmacia o erboristeria), 1/4 di cucchiaino di sale rosa, ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella quinta puntata della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, dedicata ai piatti da portare ad una gita in bicicletta,, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimoinda), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta deglifai da te. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 900 ml acqua, succo di 1 arancia rossa, succo di mezzo limone, 1 cucchiaino di magnesio supremo in polvere (in farmacia o erboristeria), 1/4 di cucchiaino di sale rosa, ...

Advertising

marcofurfaro : Italia viva ha fatto una scissione dopo aver preso ministri in quota PD. Ha fatto cadere un governo del PD. Ora a… - bendellavedova : #DDLZAN: SI PORTI A CASA COSÌ COM’È Lo dico agli amici di @ItaliaViva: non si distinguerà tra chi ha proposto modif… - Italbasket : Torturarla per una settimana per poi decidere di portarsela a casa. Ben fatto, @ilpupazzo33! #italbasket… - da_cake : RT @Italbasket: Torturarla per una settimana per poi decidere di portarsela a casa. Ben fatto, @ilpupazzo33! #italbasket #italiatean http… - AnnaritaNinni : @soulista L'avesse fatto mia figlia, avrei chiesto il conto, sarei uscita e tornata a casa e da lì in poi, in casti… -