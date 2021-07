“Fai bei suoni”, rassegna musicale a Fiumicino: ecco quando (Di lunedì 5 luglio 2021) Fiumicino – Terza settimana di programmazione della rassegna dei concerti estivi Fai bei suoni al Museo del Saxofono di Fiumicino. Sabato 10 luglio alle ore 21:30 è di scena il Fraternali Quartet con The Music of Virgilio Fraternali, un progetto dalle origini lontane, nel tempo e nei luoghi, ispirato al grande compositore e ricercatore ungherese Bela Bartok. Domenica 11 luglio il Museo ospita il concerto del vincitore assoluto del SaxContest R30, Salvatore Alessandro Miceli, accompagnato in duo dalla pianista Susanna Pagano. Il concerto di sabato 10 si svolgerà nel giardino esterno del Museo mentre quello di domenica 11 ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021)– Terza settimana di programmazione delladei concerti estivi Fai beial Museo del Saxofono di. Sabato 10 luglio alle ore 21:30 è di scena il Fraternali Quartet con The Music of Virgilio Fraternali, un progetto dalle origini lontane, nel tempo e nei luoghi, ispirato al grande compositore e ricercatore ungherese Bela Bartok. Domenica 11 luglio il Museo ospita il concerto del vincitore assoluto del SaxContest R30, Salvatore Alessandro Miceli, accompagnato in duo dalla pianista Susanna Pagano. Il concerto di sabato 10 si svolgerà nel giardino esterno del Museo mentre quello di domenica 11 ...

