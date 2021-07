Fabio Cannavaro | “Futuro? Voglio allenare in Europa | ho studiato tanto”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un possibile ritorno nel panorama europeo, ma con un ruolo diverso., dopo una lunga militanza nel Guanghzou, vorrebbe tornare nel Vecchio Continente per intraprendere una nuova avventura in panchina. L’ex campione del mondo con la Nazionale italiana nel Mondiale del 2006 ha detto di avermolto durante la sua avventura cinese.: ecco le sue parole Ecco le dichiarazioni dirilasciate a Sky Sport: “Sono anni che alleno: ho ancora un anno e mezzo di contratto al Guanghzou, una società che mi ha permesso di crescere ...

Vincenz54085559 : @ZZiliani Gli scambi dell inter sono passati alla storia pirlo seedorf per coco e guglielminpietro e quello geniale… - peh_tree_yanna : Andrea Pirlo Roberto Baggio Fabio Cannavaro - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Fabio Cannavaro: “L’Italia ci da divertire” - MundoNapoli : Fabio Cannavaro: “L’Italia ci da divertire” - the_good_7 : RT @the_good_7: @90sfootball Fabio Cannavaro -

... nonostante l'ennesimo infortunio patito da Nesta nella fase finale del Mondiale, la difesa italiana era pazzesca, una delle più forti sempre: a fianco di uno straordinario(che, non ..."Sono i migliori d'Europa e del mondo", hanno detto Bastian Schweinsteiger e, tanto per citarne due. La Nazionale se li gode, come se li godrà almeno per un altro anno la Juventus. ...Antonio Corbo su Repubblica ha analizzato la situazione relativa al futuro di Lorenzo Insigne in scadenza di contratto con il Napoli nel 2022. "Bisogna attendere, magari leggendo ...Da un lato Insigne, dall’altro Aurelio De Laurentiis con il lapis di Andrea Chiavelli, lo scienziato di conti e sconti. Si sono ficcati in un labirinto con poche ma strette vie d’uscita. Il fantasista ...