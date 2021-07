F1, Lando Norris: “Sergio ha corso il rischio e non io” (Di lunedì 5 luglio 2021) Lando Norris mostra la propria delusione al termine del GP d’Austria, competizione che lo ha visto protagonista dal primo all’ultimo giro. Il pilota della McLaren torna sull’incidente avvenuto con il messicano Sergio Perez nei corsi dei primi giri, una situazione che ha fatto tanto discutere. Il britannico ha rilasciato a ‘RACER’: “Mi aspetto che Sergio sappia che c’è della ghiaia all’uscita di quella curva. Se guardi la Formula 2 o la Formula 3 o qualsiasi altra categoria tutte le persone che girano all’esterno e non si impegnano finiscono nella ghiaia”. Il compagno di box dell’australiano Daniel Ricciardo, contrariato ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021)mostra la propria delusione al termine del GP d’Austria, competizione che lo ha visto protagonista dal primo all’ultimo giro. Il pilota della McLaren torna sull’incidente avvenuto con il messicanoPerez nei corsi dei primi giri, una situazione che ha fatto tanto discutere. Il britannico ha rilasciato a ‘RACER’: “Mi aspetto chesappia che c’è della ghiaia all’uscita di quella curva. Se guardi la Formula 2 o la Formula 3 o qualsiasi altra categoria tutte le persone che girano all’esterno e non si impegnano finiscono nella ghiaia”. Il compagno di box dell’australiano Daniel Ricciardo, contrariato ...

