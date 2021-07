Eurozona | Goldman Sachs | bassa crescita salari non farà schizzare l’inflazione

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – I dati suldiffusi negli ultimi mesi sono stati volatili e difficili da interpretare, sia a causa di un difficile confronto con i mesi della prima ondata della pandemia sia per l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali. Non c’è quindi una previsione certa sul fatto che l’aumento delsia solo temporaneo o sarà invece prolungato nel tempo., in una nuova ricerca, ha affermato di considerare ladeicome un indicatore importante delle prospettive di inflazione a ...

Sulla base dello studio condotto, secondo la banca d'affari statunitense la bassa crescita dei salari nell'non farà schizzare l'inflazione in questi Paesi.Sachs non prevede che la ......dall'ottimismo sulla ripresa - corroborato dai dati macro e dalle previsioni di S&P sull'- ... in rosso per gran parte della seduta a causa del taglio del giudizio da parte diSachs. ...(Teleborsa) - I dati sull'inflazione diffusi negli ultimi mesi sono stati volatili e difficili da interpretare, sia a causa di un difficile confronto con i mesi della prima ondata della pandemia sia..La dual tranche da 15 miliardi complessivi ha raccolto 130 miliardi dagli investitori istituzionali, con rendimenti che fanno diretta concorrenza al Bund anche in sede di deposit facility rate ...