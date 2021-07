Eurostat: rischio povertà cresce con pandemia, Italia al terzo posto in Europa (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo rileva Eurostat nelle sue stime preliminari sulla disparità di reddito, evidenziando che lo scorso anno la mediana del reddito da lavoro della popolazione in età lavorativa (18-64 anni) nella Ue è diminuita del 7% rispetto al 2019 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo rilevanelle sue stime preliminari sulla disparità di reddito, evidenziando che lo scorso anno la mediana del reddito da lavoro della popolazione in età lavorativa (18-64 anni) nella Ue è diminuita del 7% rispetto al 2019 L'articolo proviene da Firenze Post.

