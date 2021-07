Europei: perle e gomitate, ecco Italia-Spagna (Di lunedì 5 luglio 2021) Da Zamorano a Herrera al naso rotto da Tassotti a Luis Enrique, storia di una rivalità in 101 anni di super sfide Leggi su rainews (Di lunedì 5 luglio 2021) Da Zamorano a Herrera al naso rotto da Tassotti a Luis Enrique, storia di una rivalità in 101 anni di super sfide

PersilQ : Pensa che genio; doveva venire dalla Francia per portarci queste perle di saggezza. Fateci caso: ormai non c'e' piu… - idiuGoinotnA : Il problema è il voler essere sempre esagerato, inventando di tutto. Rivolta per gli euro-deliri di Caressa. Colleg… - andrealuccioli : Perle dagli Europei targati Rai. Telecronaca: in un'azione palla al piede, Mbappe viene chiamato 6-7 volte di segui… - guast59 : Rivolta per gli euro-deliri di Caressa. Colleghi, tifosi e politici: fermatelo! Le perle della telecronaca di Itali… - giusyoni : RT @PippoPusante: Rivolta per gli euro-deliri di Caressa. Colleghi, tifosi e politici: fermatelo! Le perle della telecronaca di Italia-Aust… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei perle Perle e gomitate, la storia di Italia - Spagna ... è successo nei quarti degli Europei 2008 (errori di De Rossi e Di Natale) e nella semifinale di ... La storia delle sfide tra Italia e Spagna è una carrellata di perle, ma anche di eccessi, ...

Domenica Rai Sport, 4 Luglio 2021 - diretta Basket Finale Preolimpico, Tour de France ...25 Automobilismo Campionato Italiano GT Endurance (differita) dal Circuito del Mugello [Firenze] Telecronaca: Vincenzo Di Monte e Dario Nicoli ore 23:45 Rubrica: Perle di Sport - ATLETICA - Europei ...

