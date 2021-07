Europei, Moreno: 'Paura dell'Italia? Meritiamo rispetto' (Di lunedì 5 luglio 2021) "Si confronteranno due fra le migliori Nazionali del mondo. Entrambi giochiamo un bel calcio, offensivo, spettacolare. Sarà stimolante e difficile per noi, ma anche per l'Italia: i dettagli possono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 luglio 2021) "Si confronteranno due fra le migliori Nazionali del mondo. Entrambi giochiamo un bel calcio, offensivo, spettacolare. Sarà stimolante e difficile per noi, ma anche per l': i dettagli possono ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei, Moreno: 'Paura dell'Italia? Meritiamo rispetto': (ANSA) - ROMA, 05 LUG - 'Si confronteran… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Spagna, Moreno: 'Paura dell'Italia? No, la rispettiamo e meritiamo rispetto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Spagna, Moreno: 'Paura dell'Italia? No, la rispettiamo e meritiamo rispetto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Spagna, Moreno: 'Paura dell'Italia? No, la rispettiamo e meritiamo rispetto' - apetrazzuolo : EUROPEI - Spagna, Moreno: 'Paura dell'Italia? No, la rispettiamo e meritiamo rispetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Moreno Europei, Moreno: 'Paura dell'Italia? Meritiamo rispetto' Così Gerard Moreno, attaccante del Villarreal e della Nazionale spagnola, parlando al quotidiano Sport, alla vigilia della eurosemifinale fra la 'Roja' e l'Italia, in programma a Wembley. .

Europei, Moreno: "Paura dell'Italia? Meritiamo rispetto" Così Gerard Moreno, attaccante del Villarreal e della Nazionale spagnola, parlando al quotidiano Sport, alla vigilia della eurosemifinale fra la 'Roja' e l'Italia, in programma a Wembley. .

Europei, Moreno: 'Paura dell'Italia? Meritiamo rispetto' Tiscali.it Spagna, Gerard Moreno: "Non abbiamo paura di Chiellini e compagni, meritiamo rispetto" Intervistato dal quotidiano catalano Sport alla vigilia della gara contro l'Italia, l'attaccante spagnolo Gerard Moreno ha parlato così della semifinale con ...

Europeo – Probabili formazioni di Italia-Spagna: Mancini sceglie Emerson L'esterno giallorosso, protagonista di un Europeo incredibile, nel match contro il Belgio ... Al suo posto ballottaggio tra Dani Olmo e Gerard Moreno, con il primo in leggero vantaggio. Morata e ...

Così Gerard, attaccante del Villarreal e della Nazionale spagnola, parlando al quotidiano Sport, alla vigilia della eurosemifinale fra la 'Roja' e l'Italia, in programma a Wembley. .Così Gerard, attaccante del Villarreal e della Nazionale spagnola, parlando al quotidiano Sport, alla vigilia della eurosemifinale fra la 'Roja' e l'Italia, in programma a Wembley. .Intervistato dal quotidiano catalano Sport alla vigilia della gara contro l'Italia, l'attaccante spagnolo Gerard Moreno ha parlato così della semifinale con ...L'esterno giallorosso, protagonista di un Europeo incredibile, nel match contro il Belgio ... Al suo posto ballottaggio tra Dani Olmo e Gerard Moreno, con il primo in leggero vantaggio. Morata e ...