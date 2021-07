Europei | Luis Enrique ' amo l' Italia | sfidarla sempre un piacere'

(Di lunedì 5 luglio 2021) "L'è una nazione che amo in tutto e per tutto. Amo Roma e dispiace esserci rimasto solo un anno: adoro la gente, il cibo, la pizza, il gelato e ovviamente il calcio. Giocare contro l'è ...

PerEnrique, da ex allenatore della Roma, sarà un derby, ma lo sarà anche per lo juventino Alvaro Morata. "Non ho bisogno di parlare con Morata, ho bisogno di creargli gli spazi giusti - spiega -...L'allenatore della Spagna, avversario dell'Italia nella semifinale degli2020, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. 'Penso che l'Italia sia una squadra divertente, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria ...Ho detto fin dal primo giorno che la Spagna era tra le otto migliori e noi siamo già tra le quattro. In questo ultimo mese ci è successo davvero di tutto, ma i ragazzi sono andati oltre ogni limite. R ...Il Ct Luis Enrique lo ha lodato apertamente dopo la partita contro la Croazia nella quale la Spagna aveva subito 3 gol anche per colpa di Unai Simón, a suo modo protagonista della papera dell’Europeo, ...