Europei, l’arrivo dell’Italia a Londra per la semifinale (Di lunedì 5 luglio 2021) La Nazionale italiana di calcio è arrivata a Londra per giocarsi la semifinale degli Europei. In queste immagini la squadra scende dall'autobus per entrare nell'hotel in cui alloggerà fra una piccola folla di tifosi italiani. La partità contro la Spagna si giocherà il 6 luglio nello stadio di Wembley, nonostante le richieste di diversi Capi di Stato Europei, fra cui Draghi e Merkel, che chiedevano di non giocare partite in presenza in Gran Bretagna, alle prese con una impennata dei casi di Sars-Cov2 a causa della variante Delta. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 luglio 2021) La Nazionale italiana di calcio è arrivata aper giocarsi ladegli. In queste immagini la squadra scende dall'autobus per entrare nell'hotel in cui alloggerà fra una piccola folla di tifosi italiani. La partità contro la Spagna si giocherà il 6 luglio nello stadio di Wembley, nonostante le richieste di diversi Capi di Stato, fra cui Draghi e Merkel, che chiedevano di non giocare partite in presenza in Gran Bretagna, alle prese con una impennata dei casi di Sars-Cov2 a causa della variante Delta.

