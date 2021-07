Europei 2021, Italia-Spagna: le Furie Rosse ai raggi X. Busquets e Jordi Alba i pilastri della vecchia guardia in una rosa giovane (Di lunedì 5 luglio 2021) Rush finale per gli Europei di calcio 2021. Lo stadio Wembley di Londra sarà il teatro delle ultime tre partite della competizione continentale, arrivata alla sedicesima edizione. Ad aprire le danze sarà l’Italia di Roberto Mancini, capace di far vivere una folle estate di passione sportiva come non si viveva da trent’anni, dalle celebri ‘Notti Magiche’ di Italia ’90. Non è un paragone azzardato, poiché i due gruppi hanno molti punti in contatto, come la capacità di dominare il possesso e giocare a viso aperto con qualsiasi tipo di avversario. Ed è lecito aspettarsi lo stesso anche domani sera con la ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Rush finale per glidi calcio. Lo stadio Wembley di Londra sarà il teatro delle ultime tre partitecompetizione continentale, arrivata alla sedicesima edizione. Ad aprire le danze sarà l’di Roberto Mancini, capace di far vivere una folle estate di passione sportiva come non si viveva da trent’anni, dalle celebri ‘Notti Magiche’ di’90. Non è un paragone azzardato, poiché i due gruppi hanno molti punti in contatto, come la capacità di dominare il possesso e giocare a viso aperto con qualsiasi tipo di avversario. Ed è lecito aspettarsi lo stesso anche domani sera con la ...

Gazzetta_it : L'Italia dei genietti Barella, Verratti e Insigne: i piccoli sono dei giganti. #Euro2020 - Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - SkySport : ?? SPINAZZOLA LASCIA IL RITIRO ?? Il saluto al gruppo azzurro è emozionante ? - Gazzetta_it : Se Mancini non gira... ci pensa Vialli. Quel gol nel 1988 che smontò le Furie Rosse #ItaliaSpagna #Euro2020 - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Europei: controlli a Roma in fanzone per semifinale. Massima attenzione a rispetto norme anti-Covid #ANSA -