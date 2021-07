Europei 2021 – Italia-Spagna, i dubbi di formazione di Mancini | VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) Roberto Mancini, C.T. azzurro, medita sulla formazione titolare da schierare in Italia-Spagna, prima semifinale dei Campionati Europei Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 luglio 2021) Roberto, C.T. azzurro, medita sullatitolare da schierare in, prima semifinale dei Campionati

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - Inter : ? | #EURO2020 L’Italia va in semifinale: apre il gran gol di Barella, @RomeluLukaku9 accorcia per il Belgio elimi… - SkySport : ?? SPINAZZOLA LASCIA IL RITIRO ?? Il saluto al gruppo azzurro è emozionante ? - PianetaMilan : #Europei 2021 - #ItaliaSpagna, i dubbi di #formazione di @robymancio | #VIDEO - @EURO2020 #EURO2020 #ITAESP #ITA… - sportli26181512 : Serie A, vacanze da 'fenomeni': l'estate dei calciatori. FOTO: Per i 'reduci' dagli Europei sono i primi giorni di… -