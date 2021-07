Europei 2021 | “Belgio-Italia si deve rigiocare” Dietro la petizione si nasconde la Francia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Più che unaè una ‘simpatica provocazione’. In fondo i tifosi delhanno preso con ironia l’eliminazione ai quarti di Euro 2020 dopo la sconfitta contro la Nazionalena. Allora perché lanciare una(che conta più di 3.400 firme) per faril match? Tutto nasce dalla raccolta firme dellache pretenderebbe dila sfida contro la Svizzera a causa di una presunta irregolarità. E inhanno pensato bene di prendere in giro i francesi lanciando una, accompagnata dalla ...

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - SkySport : ?? SPINAZZOLA LASCIA IL RITIRO ?? Il saluto al gruppo azzurro è emozionante ? - Gazzetta_it : L'Italia dei genietti Barella, Verratti e Insigne: i piccoli sono dei giganti. #Euro2020 - MakeDavero : RT @mostro15119736: La maggior parte dei Paesi europei ha una Legge che tutela le vittime di omotransfobia. La Norvegia dal gennaio 2021 ha… - CamperAustralia : Football Champions Cup: la slot online di 888 Casino al passo con gli Europei di Calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

Sky Sport

'Mai mio figlio, mai mio nipote, mai i giovaniin quel contesto' con 'Orban' e i sovranisti, sbotta Cecchi Paone. Bisignani sprona Salvini: i tweet non bastano più, rilanci con un congresso e ...La Salmaso prende a pallonate gli: occasione d'oro per il Covid Ma Speranza ammonisce: 'Non dobbiamo considerare vinta questa sfida, abbiamo bisogno di procedere sul terreno della gradualità ...Con l'uscita di scena della Repubblica Ceca dagli Europei in corso, si conclude anche la stagione di Tomas Vaclik, portiere ceco che ha giocato fino a qualche settimana fa con la maglia ...Da gennaio le quotazioni sono salite del 50%, oltre i 75 dollari al barile. Così sale la pressione sull'inflazione. L'Opec dovrebbe ridurre i tagli alla produzione, ma è spaccato ...