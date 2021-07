Euro2020 | la Nazionale carica per la semifinale e Mancini verso la conferma della formazione contro il Belgio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 luglio 2021) Se l'Italia ha raggiunto il massimo splendoreil, Ciro Immobile ha invece toccato il punto più basso del suo Europeo. È stato l'unico insufficiente nell'impresa azzurra e non per il mancato gol, che non basta per giudicare la prestazione di un attaccante, semmai per tutto il resto: solo il 77,3% di passaggi completati, addirittura 7 palloni persi su 22 giocate, più del doppio di qualunque altro azzurro (segue Spinazzola con 3) e ben 3 contrasti sfavorevoli con gli avversari, più di tutti i compagni. Spalle alla porta, Immobile è stato in difficoltà come mai fino allora. Il passo indietro è stato evidente perché lo era stato anche quello in ...