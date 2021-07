Euro 2020, Moreno: “Italia ha esperienza e grandi giocatori, ma non la temiamo” (Di lunedì 5 luglio 2021) L’attaccante della Spagna Gerard Moreno ha rilasciato un’intervista al quotidiano Sport alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Italia: “Entrambe le Nazionali giocano un bel calcio, molto offensivo. Sarà stimolante ma anche dura per tutte e due, potrebbero essere i dettagli a fare la differenza. Nutriamo grande rispetto per gli azzurri: possono vantare grandi calciatori ed un’esperienza notevole. Tuttavia non li temiamo. Proprio come loro facciamo parte delle quattro Nazionali migliori d’Europa perciò meritiamo rispetto anche noi” ha concluso ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) L’attaccante della Spagna Gerardha rilasciato un’intervista al quotidiano Sport alla vigilia della semifinale dicontro l’: “Entrambe le Nazionali giocano un bel calcio, molto offensivo. Sarà stimolante ma anche dura per tutte e due, potrebbero essere i dettagli a fare la differenza. Nutriamo grande rispetto per gli azzurri: possono vantarecalciatori ed un’notevole. Tuttavia non li. Proprio come loro facciamo parte delle quattro Nazionali migliori d’pa perciò meritiamo rispetto anche noi” ha concluso ...

