Euro 2020, Mancini: “Spagna squadra straordinaria, inevitabile che ci sia tensione” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Credo che sarà una partita difficile come lo è stata contro il Belgio. Affronteremo un’avversaria con un tipo di gioco differente, ma molto ostica. Arrivati in semifinale non ci sono più gare semplici, dovremo essere bravi. La Spagna è una squadra straordinaria da anni con giocatori molto bravi. Inoltre Luis Enrique è un bravissimo allenatore che riesce a far giocare bene le sue squadre. E’ un peccato che non ci siano tifosi da Italia e Spagna, ma meglio pochi spettatori che nessuno“. Queste le parole del ct dell’Italia Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) “Credo che sarà una partita difficile come lo è stata contro il Belgio. Affronteremo un’avversaria con un tipo di gioco differente, ma molto ostica. Arrivati in semifinale non ci sono più gare semplici, dovremo essere bravi. Laè unada anni con giocatori molto bravi. Inoltre Luis Enrique è un bravissimo allenatore che riesce a far giocare bene le sue squadre. E’ un peccato che non ci siano tifosi da Italia e, ma meglio pochi spettatori che nessuno“. Queste le parole del ct dell’Italia Roberto, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ...

