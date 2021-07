Euro 2020, Mancini lancia Immobile: "Le critiche? Le prossime partite le risolverà lui" (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Mancio punta su Immobile. Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 Italia - Spagna , che si disputerà domani sera a Wembley, il commissario tecnico azzurro ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Mancio punta su. Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della semifinale diItalia - Spagna , che si disputerà domani sera a Wembley, il commissario tecnico azzurro ha ...

