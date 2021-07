Euro 2020, Mancini all'attacco: 'Giocare con pochi tifosi di Italia e Spagna è molto ingiusto' (Di lunedì 5 luglio 2021) Alla vigilia della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna , Roberto Mancini ha espresso il suo parere sulla decisione di Giocare in Inghilterra. Il ct della Nazionale Italiana commenta la ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) Alla vigilia della semifinale ditra, Robertoha espresso il suo parere sulla decisione diin Inghilterra. Il ct della Nazionalena commenta la ...

Advertising

team_world : ULTIMI 15 MINUTI per votare KILL MY MIND di Louis Tomlinson nel sondaggio che trovate qui ?? sul profilo della comp… - EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - FOXSoccer : The Euro 2020 semifinals are SET ?? - QdSit : Giornata di vigilia per l'Italia. Domani sera a Wembley gli azzurri affronteranno la Spagna nella semifinale di Eur… - EURO2020Hero : @Scott_lufc87 @Scott_lufc87, sei uno dei nostri #EURO2020Hero! Il tuo post ha conquistato gli schermi giganti della… -