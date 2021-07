Euro 2020, Locatelli critica le Final Four a Londra: “Mi sarei orientato su altri paesi” (Di lunedì 5 luglio 2021) Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha espresso tutti i suoi dubbi in merito allo svolgimento delle Final Four di Euro 2020 a Londra: “Personalmente mi sarei orientato su paesi con una circolazione virale più limitata, specialmente in virtù dell’elevata capienza dello stadio di Wembley – ha detto a Radio Anch’io lo sport su RadioRai – Per via della variante Delta, l’Inghilterra è una delle nazioni con la maggiore circolazione virale. Va ricordato che questa variante è caratterizzata da una contagiosità superiore ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha espresso tutti i suoi dubbi in merito allo svolgimento delledi: “Personalmente misucon una circolazione virale più limitata, specialmente in virtù dell’elevata capienza dello stadio di Wembley – ha detto a Radio Anch’io lo sport su RadioRai – Per via della variante Delta, l’Inghilterra è una delle nazioni con la maggiore circolazione virale. Va ricordato che questa variante è caratterizzata da una contagiosità superiore ...

Advertising

EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - FOXSoccer : The Euro 2020 semifinals are SET ?? - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - figurinepanini : Siamo giunti alle semifinali di Euro 2020: solo quattro squadre sono rimaste in corsa, quale sarà la finalissima?… - goldenxgiulss : No vi prego votate kill my mind sul profilo uefa euro 2020 -