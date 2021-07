Euro 2020, ct Danimarca: “Boris Johnson si svegli, faccia entrare i tifosi danesi” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand invita il Premier Boris Johnson a “svegliarsi” e a dare il via libera alle migliaia di danesi che vorrebbero sostenere la propria squadra allo stadio in vista della semifinale contro l’Inghilterra: “Speriamo che Boris Johnson si svegli e faccia entrare le migliaia di tifosi danesi che vorrebbero venire a Wembley, aspettiamo e vediamo. Il loro sostegno è stato fondamentale per arrivare fino a qua, sorprendendo tutti”, ha affermato l’allenatore. ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Il ct dellaKasper Hjulmand invita il Premiera “arsi” e a dare il via libera alle migliaia diche vorrebbero sostenere la propria squadra allo stadio in vista della semifinale contro l’Inghilterra: “Speriamo chesile migliaia diche vorrebbero venire a Wembley, aspettiamo e vediamo. Il loro sostegno è stato fondamentale per arrivare fino a qua, sorprendendo tutti”, ha affermato l’allenatore. ...

Advertising

FOXSoccer : The Euro 2020 semifinals are SET ?? - EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - infoitsport : Euro 2020: Italia ancora favorita, l'1 contro la Spagna a 2,47 - Fra65810131 : RT @LT91UPDATESIT: ?? Una fan art di Harry e Louis è arrivata ai proiettori di UEFA EURO 2020 a Budapest! -