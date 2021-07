Eugenio Borgna, la solitudine che ci parla (Di lunedì 5 luglio 2021) Eugenio Borgna, di questa sua ultima, esile e fragile vela bianca, vorrebbe che si salvasse almeno qualche immagine o qualche metafora. Così mi scrive, inviandomi gentilmente una copia di “In dialogo con la solitudine”, edito da Einaudi. È vero, il tema è così friabile che rischia di frantumarsi, ma la penna del professore è in perenne ascolto dell’infinito e l’infinito non corre alcun rischio. Il 22 luglio saranno novantuno anni dalla venuta al mondo, in quel di Borgomanero, di una creatura che mai ha smesso di interrogarsi, di chiedersi perché, di attraversare i sentieri della vita, o il fiume della vita (per ricordare il titolo della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021), di questa sua ultima, esile e fragile vela bianca, vorrebbe che si salvasse almeno qualche immagine o qualche metafora. Così mi scrive, inviandomi gentilmente una copia di “In dialogo con la”, edito da Einaudi. È vero, il tema è così friabile che rischia di frantumarsi, ma la penna del professore è in perenne ascolto dell’infinito e l’infinito non corre alcun rischio. Il 22 luglio saranno novantuno anni dalla venuta al mondo, in quel di Borgomanero, di una creatura che mai ha smesso di interrogarsi, di chiedersi perché, di attraversare i sentieri della vita, o il fiume della vita (per ricordare il titolo della ...

Advertising

HuffPostItalia : Eugenio Borgna, la solitudine che ci parla - sasalaciura : RT @Alessan13775500: Solo nel silenzio si colgono fino in fondo gli abissi di fragilità che sono in noi , e negli altri da noi , e si impar… - FiliFilfrog : RT @Alessan13775500: Solo nel silenzio si colgono fino in fondo gli abissi di fragilità che sono in noi , e negli altri da noi , e si impar… - ImmaErrico : RT @Alessan13775500: Solo nel silenzio si colgono fino in fondo gli abissi di fragilità che sono in noi , e negli altri da noi , e si impar… - IlaNina175 : RT @Alessan13775500: Solo nel silenzio si colgono fino in fondo gli abissi di fragilità che sono in noi , e negli altri da noi , e si impar… -

Ultime Notizie dalla rete : Eugenio Borgna Muore un poveruomo ma la notizia è che ora i suoi polli "sono al sicuro" Ricordava il grande psichiatra Eugenio Borgna, intervistato da Tempi su queste nostre case e palazzi abitati da "io" orfani e mutilati di relazioni, così indifferenti al dirimpettaio da non ...

La febbrile attualità di Franco Basaglia ' Franco Basaglia ' di Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio , arricchito dalla prefazione di Eugenio Borgna , è pubblicato dalla Collana 180 delle Edizioni Alphapeta Verlag . Ne parlerà l'autore, ...

Eugenio Borgna, la solitudine che ci parla L'HuffPost Muore un poveruomo ma la notizia è che ora i suoi polli «sono al sicuro» È morto solo come un cane ma lo scandalo è che nessuno si fosse accorto delle sue cinquanta bestiole, «invisibile anche la capra tibetana con la dermatite». L'Enpa di Monza: «Nessuna denuncia, ma ha a ...

Ricordava il grande psichiatra, intervistato da Tempi su queste nostre case e palazzi abitati da "io" orfani e mutilati di relazioni, così indifferenti al dirimpettaio da non ...' Franco Basaglia ' di Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio , arricchito dalla prefazione di, è pubblicato dalla Collana 180 delle Edizioni Alphapeta Verlag . Ne parlerà l'autore, ...È morto solo come un cane ma lo scandalo è che nessuno si fosse accorto delle sue cinquanta bestiole, «invisibile anche la capra tibetana con la dermatite». L'Enpa di Monza: «Nessuna denuncia, ma ha a ...