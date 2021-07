Esclusivo: viaggio tra i soldati che hanno sconfitto l’Isis (Di lunedì 5 luglio 2021) di Luisa Bianchi Nel villaggio di Lalish, la città santa degli Yazidi, si entra a piedi nudi. Scendiamo dall’auto, senza scarpe, dopo aver costeggiato le montagne brulle al confine con l’Iran, dove sono acquartierati i nuclei attivi del PKK che resistono a Erdogan. Dopo aver attraversato la piana di Gaugamela, dove Alessandro Magno sconfisse l’armata di Dario abbattendo l’ultimo ostacolo alla sua incredibile conquista. Dopo aver osservato dall’alto, a pochi chilometri di distanza, Mosul e la frontiera con quello che tra il 2014 e il 2017 è stato il Califfato Islamico. Territori su cui si è abbattuta, da decenni, solo guerra e violenza, segnati da bombe e da mine. E ora togliersi le scarpe ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 5 luglio 2021) di Luisa Bianchi Nel villaggio di Lalish, la città santa degli Yazidi, si entra a piedi nudi. Scendiamo dall’auto, senza scarpe, dopo aver costeggiato le montagne brulle al confine con l’Iran, dove sono acquartierati i nuclei attivi del PKK che resistono a Erdogan. Dopo aver attraversato la piana di Gaugamela, dove Alessandro Magno sconfisse l’armata di Dario abbattendo l’ultimo ostacolo alla sua incredibile conquista. Dopo aver osservato dall’alto, a pochi chilometri di distanza, Mosul e la frontiera con quello che tra il 2014 e il 2017 è stato il Califfato Islamico. Territori su cui si è abbattuta, da decenni, solo guerra e violenza, segnati da bombe e da mine. E ora togliersi le scarpe ...

