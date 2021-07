(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diCompany hato l’accordo per l’acquisizione dia Soliera, provincia di Modena, dove ha attualmente sede il Gruppo. L’ufficio, che è attualmente concesso in locazione, sarà soggetto ad ampliamento così come l’area produttiva con l’anche di un altro edificio. L’accordo prevede il trasferimento deglie dell’officina elettrica (campo fotovoltaico) posta sui tetti dei due capannoni, per un corrispettivo complessivo fissato in circa 6 milioni di euro da corrispondere entro il 30 giugno 2024 (di cui ...

Advertising

DividendProfit : Energica Motor, CdA approva acquisto immobili - fcevolini : RT @EnergicaMotor: #Energica #MyElectric #MotorValleyFest Dal 1° luglio al 4 luglio Energica sarà presente al Motor Valley Fest, il festiv… - NorbertPiske : RT @EnergicaMotor: #Energica #MyElectric #MotorValleyFest Dal 1° luglio al 4 luglio Energica sarà presente al Motor Valley Fest, il festiv… - turismoER : RT @EnergicaMotor: #Energica #MyElectric #MotorValleyFest Dal 1° luglio al 4 luglio Energica sarà presente al Motor Valley Fest, il festiv… - EnergicaMotor : #Energica #MyElectric #MotorValleyFest Dal 1° luglio al 4 luglio Energica sarà presente al Motor Valley Fest, il f… -

Ultime Notizie dalla rete : Energica Motor

Teleborsa

Il Consiglio di Amministrazione diCompany ha approvato l'accordo per l'acquisizione di immobili a Soliera, provincia di Modena, dove ha attualmente sede il Gruppo. L'ufficio, che è attualmente concesso in locazione, ...offre il "My Electric Riding Experience", sabato dalle 10 alle 17 e domenica dalle 9 alle 17.30. Ducati ha organizzato alcune sessioni di test ride in cui sarà possibile provare la ...Il Consiglio di Amministrazione di Energica Motor Company ha approvato l’accordo per l’acquisizione di immobili a Soliera, provincia di Modena, ...Il consiglio di amministrazione di Energica Motor Company, riunitosi nella tarda serata di venerdì 2 luglio sotto la presidenza di Franco Cevolini, ha approvato l’accordo per l’acquisizione degli ...