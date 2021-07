Emergenza incendi in Sardegna e Sicilia: centinaia di interventi (Di lunedì 5 luglio 2021) Emergenza incendi in Sardegna e Sicilia. Sono centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle isole per spegnere il fuoco che divora la vegetazione secca per il caldo di questi giorni. In ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021)in. Sonoglidei Vigili del Fuoco nelle isole per spegnere il fuoco che divora la vegetazione secca per il caldo di questi giorni. In ...

Advertising

repubblica : ?? Emergenza in Canada, centinaia di morti per l'ondata di caldo. Oltre 130 incendi provocati dai fulmini - Affaritaliani : Emergenza incendi in Sardegna e Sicilia: centinaia di interventi - magicaGrmente22 : Emergenza incendi in Sicilia. Chiesto intervento dell'esercito - Newsinunclick : Incendi: Sud in fiamme con estate rovente senza pioggia - PantheonVerona : Scattata l’emergenza incendi nel meridione. Distrutti decine di ettari di macchia mediterranea. A innescare le fiam… -